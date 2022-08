கனரா உள்பட பல வங்கிகளில் வேலைவாய்ப்பு.. காலியாக உள்ள 6432 பணியிடம்.. விண்ணப்பிக்க நல்ல வாய்ப்பு!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் (ஐபிபிஎஸ்) சார்பில் பல்வேறு வங்கிகளில் 6432 பணியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவின் பல்வேறு வங்கிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு பணியை வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் (ஐபிபிஎஸ்) மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் ஐபிபிஎஸ் சார்பில் புதிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் படி இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு வங்கிகளில் ஏராளமானவ பணியிடங்கள் நிரப்பபட உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள்வருமாறு:

It has been decided to fill up 6432 posts in various banks by the Institute of Bank Staff Selection (IBPS). The announcement has been published.