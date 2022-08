ஆண்டுக்கு ரூ.28.39 லட்சம் சம்பளம்.. கொச்சி-பெங்களூரில் பணி.. அழைக்கும் சவுத் இந்தியன் வங்கி..

Jobs

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: சவுத் இந்தியன் வங்கியில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.28.39 லட்சம் வருமானத்தில் கொச்சி, பெங்களூரில் பணி செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

சவுத் இந்தியன் வங்கியில் அதிகாரி மற்றும் எக்ஸிக்கியூட்டிவ் அளவில் பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

அதன்படி கேரளாவின் கொச்சி மற்றும் கர்நாடகாவின் பெங்களூர் ஆகிய இடங்களில் பணி செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த பணிக்கான அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

South Indian Bank has published a notification to fill various vacancies. This will give you an opportunity to work in Kochi and Bangalore with an annual income of Rs.28.39 lakhs.