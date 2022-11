மத்திய அரசு பணி.. மாத சம்பளம் ரூ.67,000 முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை.. அனைவரும் ஈஸியாக விண்ணப்பிக்கலாம்

Jobs

டெல்லி: யுபிஎஸ்சி எனும் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகத்தில் காலியாக உள்ள உயர் பதவிகளுக்கான காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்தால் ரூ.67 ஆயிரம் முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை மாத சம்பளமாக பெற முடியும்.

யூபிஎஸ்சி (UPSC)எனும் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில் தற்போது மத்திய விவசாயத்துறை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் நிறுவனங்களில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.

அதன்படி பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கான முறையான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் அதன் முக்கிய விபரம் வருமாறு:

The Central Government Staff Selection Commission (UPSC) is going to fill up the vacancies for the senior posts in the Ministry of Agriculture. Eligible and willing candidates can get a monthly salary of Rs.67 thousand to Rs.2 lakh if they apply for this job.