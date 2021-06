மனசு தூண்ட வேண்டும்.. உங்களை ஊக்கப்படுத்தணும்!

Motivational Stories

oi-G Uma

மனசை எதையாவது போட்டு நிரப்பி வைக்கக் கூடிய பாத்திரமாக மாற்றி விடாதீர்கள். அது நமது செயல்களைத் தூண்டி விடக் கூடிய தூண்டுகோலாக மாற்றி வையுங்கள்.

மனசுதான் உங்களை ஊக்கப்படுத்தி செயல்பட வைக்கும். மனதை எப்போதும் லேசா வச்சுக்கங்க. எதையாவது நினைத்து மனசை போட்டு அலட்டிக்காதீங்க.

எதையும் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக் கொள்ளாமல், உங்களுக்குப் பிடித்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

லாக்டவுன் இப்டியே தொடர்ந்தா நீங்க இப்டித்தான் ஆவீங்க பாஸ்... விஜய் ஸ்டைல்ல ஒரு குட்டி ஸ்டோரி!

English summary

Mind should induce you to do the things. Then only you can achive something in the life.