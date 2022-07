சுடச்சுட 8கிலோவில் பாகுபலி சமோசா.. சாப்பிட ‘கட்டப்பா’ எங்க இருக்கீங்க.. ரூ. 51,000 பரிசும் தர்றாங்க!

News

oi-Jaya Chitra

மீரட்: மீரட்டில் 8 கிலோ எடையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பாகுபலி சமோசாவை முழுமையாக சாப்பிட்டு முடிப்பவர்களுக்கு ரூ. 51 ஆயிரம் பரிசு என புதுமையான போட்டி ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டீ குடிக்கும் போது, கூடவே வடையோ, சமோசாவோ சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்குமே என நாக்கு கேட்கும். இதனாலேயே டீக்கடைகளில் ஒருபக்கம் சுடச்சுட டீ, காபி தயார் செய்தாலும், மற்றொரு புறம் ஆவி பறக்கும் சமோசா, வடை, பஜ்ஜி போன்றவையும் அடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் உள்ளே உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் உள்ளிட்ட மசாலா இருப்பதால், எவ்வளவுதான் பசியாக இருந்தாலும், நாலு சமோசா சாப்பிட்டாலே வயிறு நிறைந்து விடும்.

அதனாலேயே, சமோசாவை வைத்து புதுமையான சாப்பாட்டுப் போட்டி ஒன்றை அறிவித்துள்ளது மீரட் பேக்கரி ஒன்று. ஒரே சமயத்தில் 8 கிலோ எடையுள்ள சமோசாவைச் சாப்பிட்டால் பணப்பரிசு என அறிவித்துள்ளது அந்த பேக்கரி.

A sweet shop in Meerut, Uttar Pradesh, is inviting all self-proclaimed competitive eaters to take on the Bahubali Samosa Challenge - a speeding-eating contest, the winner of which will walk away with a cash prize of Rs. 51,000.