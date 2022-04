அதிகமானவர்கள் பேசினால் இந்தி தேசிய மொழியா? அஜய் தேவ்கனை விளாசிய கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர்கள்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: இந்தி ஒருபோதும் தேசிய மொழியாக இருக்காது. அதிக மக்கள் பேசுவதாலே இந்தி தேசியமொழி ஆகாது என கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர்கள் சித்தராமயைா, எச்டி குமாரசாமி ஆகியோர் நடிகர் அஜய் தேவ்கனை கடுமையாக தாக்கி பேசியுள்ளனர்.

'விக்ரம் ராணா' பட புரோமோஷன் விழாவில் கன்னட நடிகர் கிச்சா சுதீப் பேசுகையில், ‛‛இந்தி தேசிய மொழி கிடையாது. பாலிவுட் நட்சத்திரங்களும் பான் இந்தியா படங்களை தயாரிக்கிறார்கள். இந்த படங்களை தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் டப் செய்கிறார்கள்'' என கூறியிருந்தார்.

இதுதொடர்பான வீடியோ, செய்திகள் இணையதளத்தில் வைரலாகின. இதற்க பாலிவுட் நடிகர் அஜய் தேவ்கன் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

English summary

Hindi will never be the national language. Hindi will not become the national language because more people speak it. Former Karnataka chief ministers siddaramaiah and HD Kumaraswamy slammed actor Ajay Devgan.