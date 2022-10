ரிமோட் கண்ட்ரோலாக இருப்பேனா?.. அதில் அவமானம் எதுவும் கிடையாதே.. மல்லிகார்ஜூன கார்கே பரபர பேட்டி

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: 20 ஆண்டுகளாக கட்சிக்காக பாடுபட்டு இருக்கும் சோனியா காந்தி அவர்களின் ஆலோசனை கட்சிக்கு நன்மை தான் அளிக்கும் என்றும் அவர்களின் ஆலோசனையை பெறுவது எனது கடமை எனவும் இதில் அவமானம் எதுவும் இல்லை என்று மல்லிகார்ஜூன கார்கே கூறியுள்ளார்.

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று காங்கிரஸ் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து ராகுல் காந்தி விலகினார்.

இதையடுத்து கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி பொறுப்பேற்றார். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இன்னமும் முழு நேர தலைவர் நியமிக்கப்பட வில்லை.

English summary

Mallikarjun Kharge said that the advice of Sonia Gandhi, who has been working for the party for 20 years, will only benefit the party and her advice is my duty and there is no shame in it.