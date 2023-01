"அடாவடி அண்ணாமலையை புறக்கணிப்போம்!" பத்திரிகையாளர்களை மிரட்டுவது கேவலம்: யுஎம்பிசி கண்டனம்

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இன்று காலை பத்திரிகையாளர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், அவரது அடாவடித்தனத்தை வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும், அண்ணாமலையை பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நிறுவனங்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் எனவும் மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இன்று சென்னை கமலாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் காயத்ரி ரகுராம் கட்சியிலிருந்து விலகியது குறித்தும், அவர் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் பற்றியும் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதேபோல் அவர் கையில் கட்டி இருக்கும் விலை உயர்ந்த ரபேல் வாட்ச் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்விகளை முன்வைத்தார்கள். ஆனால், அதற்கு முறையாக பதிலளிக்காமல், செய்தியாளர்களின் ஊடகங்களின் பெயரை கேட்டு அவர்களையும் ஊடகங்களையும் விமர்சித்ததால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

வந்ததே கோபம்! சீனியர்களுக்கே மதிப்பு இல்லை.. அண்ணாமலையை வைத்துக்கொண்டு சீறிய பொன்னார்? ஆஹா உண்மையா?

English summary

UMPC called media houses to boycott BJP state president Annamalai Tamil Nadu BJP President Annamalai had an argument with journalists this morning, the Union of Journalists for Change, has strongly condemned his insolence and urged journalists and media houses to ignore Annamalai.