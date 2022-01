பஞ்சாப்: 25 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் ஆம் ஆத்மியில் சேர விரும்பினர்... மறுத்துவிட்டோம்: கெஜ்ரிவால்

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 25 காங்கிரஸ் கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் சேர விரும்பியதாகவும் ஆனால் அவர்களை கட்சியில் சேர்க்கவில்லை என்றும் அதன் தலைவரும் டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கிவிட்டது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிப்ரவரி 10-ந் தேதி முதல் 7 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

பஞ்சாப்பில் மொத்தம் 117 தொகுதிகள் உள்ளன. பஞ்சாப் மாநில சட்டசபை தேர்தல் ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 14-ந் தேதி நடைபெறுகிறது. மார்ச் 10-ந் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

English summary

Delhi Chief Minsiter and AAP President Arvind Kejriwal said that 25 Congress MLAs had approached him to join party. But I had refused to accept.