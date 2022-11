1,31,457 பேர் குரூப் 1 தேர்வெழுத வரவில்லை! 3,22,414 பேர் விண்ணப்பித்தும் பாதிக்கு பாதி ஆப்சென்ட்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் குரூப் 1 தேர்வுக்கு 3,22,414 பேர் விண்ணபித்திருந்த நிலையில் 1,31,457 பேர் தேர்வெழுத வரவில்லை.

அனைத்து மையங்களிலும் சேர்த்தே 1,90,957 பேர் மட்டுமே குரூப் 1 தேர்வெழுத வந்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதாவது வருகை சதவீதம் 59.23 மட்டுமே என அரசுத் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

While 3,22,414 candidates had applied for the Group 1 examination across Tamil Nadu, 1,31,457 candidates did not appear for the examination.