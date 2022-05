கார் வச்சிருக்கீங்களா? 'இந்த மாதிரி' விபத்துகளும் ஏற்படலாம்.. தப்பிக்க டிப்ஸ்! முன்னெச்சரிக்கை பதிவு

Chennai

சென்னை: தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் கார் பயணம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. வாடகை கார்களில் பயணிப்பவர்களை விட சொந்தமாக கார் வாங்கி பயன்படுத்தும் நபர்களின் எண்ணிக்கை நாள்தோறும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் 10 முக்கிய அம்சங்களை பின்பற்றினால் கார் பயணத்தை பாதுகாப்பாக மேற்கொள்ள முடியும் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொந்தமாக கார் வாங்க வேண்டும் என்ற நாட்டம் உண்டு. இந்த கனவு பலபேருக்கு நனவானாலும், பல பேருக்கு கனவாகவே உள்ளது.

இருப்பினும் கார் வாங்கி பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் முறையாக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுகிறார்களா? என்றால் இல்லை என்பது தான் பெரும்பாலானவர்களின் பதிலாக இருக்கும். இதனால் தான் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்பட்டு காரில் உள்ளவர்கள் மரணமடைந்து வருகின்றனர்.

In the present era car travel has become an inevitable one. The number of people who buy and use their own car is increasing day by day than those who travel in rental cars. It has been reported that car travel can be done safely if the 10 key features are followed.