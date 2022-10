நேர கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மீறி பட்டாசு வெடித்ததாக 163 வழக்குகள்.. 280 விபத்துகள்.. ஆனால் ஒரு ஆறுதல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னையில் நேரக் கட்டுப்பாடு விதிகளை மீறி பட்டாசு வெடித்ததாக 163 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி நேற்று தமிழகம் முழுவதும் பட்டாசுகளை வெடித்து மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சென்னையில் 180 இடங்களில் தீபாவளி பட்டாசு வெடித்தபோது தீ விபத்துகள் நடந்துள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதும் 280 இடங்களில் பட்டாசு தொடர்பான விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

எனினும், தீபாவளி பட்டாசு தொடர்பான தீ விபத்துகளில் உயிர் சேதங்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

“டேஞ்சர்”.. குழந்தையுடன் எச் ராஜா செயல்! இப்படி பட்டாசு வெடிக்காதீங்க! திமுக ராஜீவ் காந்தி வார்னிங்

English summary

163 cases of bursting firecrackers in violation of rules have been registered in Chennai. Firecracker-related accidents have occurred in 280 places across Tamil Nadu. However, no casualties were reported.