அடி, உதை, எலெக்ட்ரிக் ஷாக்.. கம்போடியாவில் கலங்கிய தமிழர்கள்! ஸ்டாலின் போட்ட ஆர்டர் - 6 பேர் மீட்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கம்போடியா நாட்டில் தகவல் தொழில் நுட்ப துறையில் வேலை வாங்கி தரவதாக அழைத்து சென்று, இணைய மோசடி செய்ய கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட 6 தமிழர்கள் முதற்கட்டமாக மீட்கப்பட்டு நாடு திரும்பி இருக்கிறார்கள்.

தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் வேலை வாங்கித்தருவதாக கூறி கம்போடியா நாட்டிற்கு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டு இருக்கின்றனர். ஆனால், அங்கு சென்ற தமிழர்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.

உறுதியளித்தபடி ஐடி வேலை வாங்கித் தராமல் இணையதள மோசடியில் ஈடுபடுமாறு தமிழர்களை கட்டாயப்படுத்தி இருக்கின்றனர். செய்ய முடியாது என மறுத்தவர்களை அடித்து உதைத்து எலெக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

English summary

6 Tamils who were taken to get jobs in the information technology sector in Cambodia and forced to commit cyber fraud have been rescued in the first phase and have returned to the country.