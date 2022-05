நான் இன்னும் சாகலை..! சமாதி, லெட்டர் ரிப்பீட்டு..’மீண்டு’ம் வந்த நித்யானந்தா! அவரே எழுதிய கடிதம்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பல்வேறு புகார்களில் சிக்கி தற்போது தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வரும் நித்தியானந்தா உடல்நிலை மிக மோசமாக இருப்பதாக தகவல் வெளியான நிலையில் மீண்டும் அவரே கைப்பட எழுதிய கடிதம் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் உலா வருகிறது.

பலாத்கார வழக்கு, கடத்தல், மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வரும் சாமியார் நித்யானந்தா, அவ்வப்போது பக்தர்களுக்கு சத்சங்கம் என்ற பெயரில் ஆன்மிக சொற்பொழிவுகளை சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாக ஆற்றி வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் நித்யானந்தாவின் உடல்நிலை குறித்த குழப்பமான தகவல் உலா வருகின்றன. கல்லீரல் அழற்சி, நுரையீரல் பிரச்சினை, சிறுநீரக பிரச்சினை ஆகியவற்றால் அவர் அவதிப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

வென்டிலேட்டரில் சுவாசம்? உடல்நிலை மோசம்!

English summary

Nithiyananda, who is currently living a life of secrecy due to various complaints, now a handwritten letter came out following reports that his health was deteriorating has been circulating on social media.