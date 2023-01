2கே கிட்ஸை வறுத்து எடுத்த எதிர்நீச்சல் நடிகர் மாரிமுத்து.. எழுந்த சர்ச்சை.. மன்னிப்பு கேட்டார்!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2கே கிட்ஸ்கள் ஒழுக்கமின்றி நடந்துகொள்வதாகவும், ஆண்கள் மீசை வளர்க்க வேண்டும் பெண்கள்தான் நகம் வளர்க்க வேண்டும் என்றும் நடிகர் மாரிமுத்து தெரிவித்து இருக்கிறார். பைல் ரைடர்களின் ஓட்டுநர் உரிமத்தை பறித்து அவர்களின் 2 கைகளையும் வெட்டிவிட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்து இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "இப்போது 2கே கிட்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அடிப்படை ஒழுக்கம் இல்லை. ஒரு இடத்துக்கு சென்றால் செருப்பை கழட்டி விட தெரியவில்லை.

ஒழுக்கக்கேடான விசயங்கள் நிறைய இருக்கிறது. அவர்கள் பைக்கில் இண்டிகேட்டர் உடைந்த 6 மாதமாக தொங்குகிறது. அதை சரி செய்வதில்லை. பார்க்கிங் செய்ய தெரியவில்லை.

English summary

Actor Marimuthu has said that 2K kids are behaving indecently and that men should grow mustaches while women should grow nails.