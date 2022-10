எப்ப பாத்தாலும் என்னயவே.. நான் தான் கிடைச்சேனா? பெரிய பழுவேட்டரையருக்கு வந்த கோபம்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எல்லா நடிகர்களும் ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரங்களில் நடிக்கிறார்கள், ஆனால் என்னை மட்டும் ஏன் டார்கெட் செய்வது ஏன் என தெரியவில்லை என நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவருமான சரத்குமார் மீண்டும் ஆவேசமாக பதில் அளித்திருக்கிறார்.

தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்ட பலரும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள். ஆன்லைன் ரம்மியை ஒழிக்க தமிழக அரசு சார்பில் குழு அமைப்பட்டு தற்போது அந்த குழுவும் தமிழக அரசிடம் அறிக்கை அளித்துள்ளது.

அதே நேரத்தில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை ஒழிக்க வேண்டுமென தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. ஆனால் தற்போது வரை ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை இல்லாத நிலையில் தொடர்ந்து தற்கொலைகள் நடைபெற்று வருகிறது.

ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை மத்திய அரசு தடை செய்யவேண்டும்! சொல்வது ரம்மி

English summary

Actor and samathuva makkal katchi Sarathkumar once again angrily replied that all actors act in online rummy ads, but I don't know why they are targeting me alone.