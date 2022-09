என் பாடி வெயிட்டால் தூக்கு கயிற்றிலிருந்து என் சடலத்தை கஷ்டப்பட்டு இறங்குனாங்களாம்.. நடிகை அஞ்சு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: என் சடலத்தை உடல் எடை காரணமாக கஷ்டப்பட்டு இறக்குனாங்க என என்னை பற்றிய வதந்திகள் வரும் போது மனம் வேதனை அடைகிறது.

உதிரிப்பூக்கள் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருந்தவர் பேபி அஞ்சு. இவர் மீண்டும் கோகிலா, கேளடி கண்மணி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருந்தார். கேளடி கண்மணியில் கதாநாயகி இவர்தான்.

பின்னர் பட வாய்ப்புகள் குறைந்ததால் சில படங்களில் குணசித்திர வேடங்களில் நடித்திருந்தேன். எனினும் அந்த வாய்ப்புகள் அஞ்சுவுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கவில்லை. இதனால் அவர் 1996 ஆம் ஆண்டு கன்னட திரையுலகிற்கு சென்றார்.

6 மாத கர்ப்பிணி தற்கொலை.. பயத்தில் தூக்கில் தொங்கிய மாமியார்.. அதிர வைத்த காரணம்.. என்ன நடந்தது?

English summary

Actress Anju says that suicide rumours were roamed around her when she was not active in cinema industry.