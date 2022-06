ஸ்டாலின் அழகிரியை சொல்லியிருப்பார்.. ஏழேழு ஜென்மம் எடுத்து வந்தாலும்.. போட்டுத் தாக்கிய ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிமுகவை விமர்சிக்கவில்லை, அவரது அண்ணன் மு.க.அழகிரியை மனதில் வைத்துத்தான் கூறி இருப்பார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

OPS Returns! Delhi-யிலிருந்து Chennai-க்கு வந்தார் | *Politics | OneIndia Tamil

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஏழேழு ஜென்மம் எடுத்தாலும் அதிமுகவை அழிக்க முடியாது. அதிமுகவை அழிக்க ஒருவர் பிறக்கவே மாட்டார் என ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அதிமுகவில் எந்தக் காலகட்டத்திலும் மூன்றாவது நபர் தலையிடுவதை தொண்டர்கள் ஏற்கமாட்டார்கள் என ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணல் அம்பேத்கர் பெயரில் மாவட்டம்.. ஆந்திர முதல்வர் ஜெகனுக்கு திருமா நன்றி.. நெகிழ்ச்சி பதிவு..!

English summary

AIADMK could not be destroyed even if MK Stalin took seven generations : Former minister Jayakumar on Chief Minister MK Stalin's comment.