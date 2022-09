காயமடைந்த பும்ரா.. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வீரர் யார்? பிசிசிஐ முன் இருக்கும் இரண்டு ஆப்ஷன்கள்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக பும்ரா விலக உள்ள நிலையில், அவருக்கு மாற்றாக தேர்வு செய்யப்படப் போவது ஷமியா அல்லது பிரசித் கிருஷ்ணா என்ற விவாதம் ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

சில மாதங்களுக்கு முன் பும்ரா, ஜடேஜா இல்லாமல் டி20 உலகக்கோப்பையை பார்க்க தயாரா என்று ரசிகர்களை கேட்டிருந்தால், கொஞ்சம் மிரண்டிருப்பார்கள். ஏனென்றால் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தவிர்க்க முடியாத வீரர்களாக வலம் வரும் இருவரும், இந்திய அணிக்காக கோப்பையை வெல்ல காரணமாக இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் முதுகில் ஏற்பட்டிருக்கும் காயம் காரணமாக அந்தக் காயத்தை மேலும் பெரிதுபடுத்த விரும்பாததால் பும்ராவை உலகக்கோப்பையில் ஆடவைக்க வேண்டாம் என பிசிசிஐ முடிவு செய்திருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

English summary

With Bumrah out of the T20 World Cup series due to injury, there is a debate among the fans whether Shami or Prasidh Krishna will be chosen as his replacement.