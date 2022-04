'அம்மா'என்ற பெயரால் முடக்கம்? இருசக்கர வாகன திட்டத்திற்கு மூடுவிழா? அறிக்கையில் அனல் காட்டிய ஓபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை : அம்மா இரு சக்கர வாகனத் திட்டத்திற்கு மூடுவிழா நடத்தியுள்ள திமுக அரசிற்கு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும், அம்மா இருசக்கர வாகனத் திட்டத்தினை ரத்து செய்யும் முடிவினை கைவிட வேண்டுமென்று முதலமைச்சரை கேட்டுக் கொள்கிறேன் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சிக் காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்ததப்பட்டு வந்த திட்டங்களான தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டம், அம்மா மினி கிளினிக், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வழங்கப்பட்டு வந்த 2,500 ரூபாய் ரொக்கம் ஆகியவற்றை ரத்து செய்தது

அம்மா உணவகங்களின் பெயர்களை மாற்றுவது என்ற வரிசையில் அம்மா மகளிர் இரு சக்கர வாகனத் திட்டம் முடக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நேற்று சூசகமாக மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் அறிவித்து இருப்பது முழுக்க முழுக்க அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டது.

AIADMK co-ordinator O. Panneer Selvam said that he strongly condemned the DMK government for closing down the Amma two-wheeler project and asked the cheif Minister to drop the decision to cancel the Amma two-wheeler project.