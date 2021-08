அதிமுகவின் அஞ்சா நெஞ்சன்... மனித பிரமீடு அமைத்து எம்ஜிஆரின் கவனம் ஈர்த்த மதுசூதனன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் அஞ்சா நெஞ்சன் என்ற அடைமொழியோடு அழைக்கப்பட்டவர் மதுசூதனன். அவரது அதிரடி செயல்களால் மறைந்த முதல்வர் எம்ஜிஆரின் கவனம் ஈர்த்தவர். அண்ணாசிலைக்கு மாலை அணிவிக்க சென்ற போது ஏணி இல்லாமல் போகவே தொண்டர்களை நிறுத்தி மனித பிரமீடு அமைத்து எம்ஜிஆரை ஏற்றி விட்டு பிரமிக்க வைத்தவர். அதிமுக தொடங்கிய காலத்தில் தொண்டராக இணைந்து தனது கடைசி காலம் வரைக்கு அதிமுகவின் விசுவாசியாக அவைத்தலைவராக மறைந்துள்ளார் மதுசூதனன்.

அதிமுகவின் அவைத் தலைவரும், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவருமான மதுசூதனன் உடல் நலக்குறைவினால் இன்று காலமானார். 80 வயதான மதுசூதனன் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட ஆர்.கே. நகர் சட்டசபைத் தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டவர்.

அதிமுக அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் காலமானார் - 3 நாட்கள் துக்கம் அனுசரிப்பு... தலைவர்கள் இரங்கல்

வயதானாலும் கட்சிப்பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டவர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட நிலையிலும் திடீரென உடல்நிலை மோசமானது வென்டிலேட்டர் உதவியுடனும் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், பிற்பகலில் சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார்.

English summary

Madhusudhanan was nicknamed Anja Nenjan in the AIADMK. The late Chief Minister MGR was the one who caught the attention by his action. When he went to Annasilai for evening wear, he stopped the volunteers without going up the ladder, set up a human pyramid and lit the MGR. Madhusudhanan, who joined the AIADMK as a volunteer during his inception, has been a staunch supporter of the AIADMK until its last days.