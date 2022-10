இந்தா வந்துட்டாங்கல்ல.. லட்சுமி வெடியில் ‘அமலா ஷாஜி’! படபடவென ‘பவி டீச்சர்’! 2கே கிட்ஸ் ஹேப்பி தான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தீபாவளி வந்தாலே வேற என்ன வழக்கம் போல பட்டாசு, புத்தாடை, பலகாரம் தான் என இருந்தாலும் எத்தனை ஆண்டுகள் கொண்டாடி இருந்தாலும் தீபாவளி மீதான ஆசை மட்டும் பலருக்கும் இன்னும் நீர்த்துப் போயிருக்காது.

குறிப்பாக பட்டாசை பிடித்தாகதவர்களே இருக்க முடியாது. குறிப்பாக 90'ஸ் கிட்ஸ்கள் தான் பட்டாசுகள் மீது கொள்ளை பிரியமாக இருப்பாங்க.. அதுக்காக மத்தவங்க வெடிக்க மாட்டாங்ளான்னு கேக்கலாம்..

வெடிப்பாங்க.. பொதுவாக 90'ஸ் கிட்ஸ் பொறுத்தவரை புஸ்வானத்தில் இருந்து சற்றே அப்டேட் ஆகி, அணுகுண்டு, லட்சுமி வெடி, யானை வெடி என 'பிரம்மாண்ட வெடிகளை' பார்த்திருப்பார்கள். ஆனால் தற்போது பல வகையான வெடிகள் வந்து விட்டாலும் அணு குண்டு என்றாலே இன்னும் பலருக்கு பயம் தான்.

இந்தி எதிர்ப்புப் போரில் பங்கேற்ற காவித் துறவிகள்! - ஒரு ரீவைண்ட் ஸ்டோரி

English summary

As Diwali is just a few days away, many people are eagerly buying firecrackers, New Year sweets etc. Currently trending on social media are Amala Shaji, Pavi teacher crackers.