மெகா சீரியலான ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் சண்டை.. ஸ்டாலினின் “பிக் பிளான்”.. 2024 தேர்தலுக்கு இப்போதே “ஸ்கெட்சு”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2022 ஆம் ஆண்டில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு இன்று வரை தொடர்ந்துகொண்டு இருக்கும் சூழலில் மறுபக்கம் பெரும்பான்மை பலத்தோடு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி செய்து வரும் திமுகவின் தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், கட்சியின் அடுத்த தலைமுறையையும், அடிமட்டத்தையும் மேலும் வலுப்படுத்தி இருக்கிறார்.

2024 ஆம் ஆண்டு தொடங்க இன்னும் 2 நாட்களே மீதம் உள்ள சூழலில் தமிழ்நாடு அரசியலை பொறுத்தவரை அதிமுகவில் இன்னும் நிலையற்ற தன்மை ஏற்படவில்லை. 6 மாதமாக எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.

அதிமுக யாருக்கு என்ற போட்டியில் எடப்பாடி பழனிசாமியே முன்னிலை வகித்தாலும், எது எப்போது யார் கைக்கும் மாறும் என்ற குழப்பம் அக்கட்சியின் உயர் மட்ட நிர்வாகிகளுக்கே இருந்து வருகிறது. அந்த அளவுக்கு பல்வேறு வழக்குகள் கட்சி உரிமை சார்ந்தும், தலைவர்கள் மீதும் நிலுவையில் உள்ளன.

எடப்பாடி போட்ட சீக்ரெட் 'டீல்’.. சுற்றி வளைச்சிட்டாங்க.. “சரணாகதி”.. பகீர் கிளப்பிய புகழேந்தி!

English summary

In 2022, the conflict between Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam in the AIADMK was unexpected and continued till today, DMK leader and Chief Minister M.K.Stalin, who is ruling in Tamil Nadu with majority strength on the other side, is further strengthening the next generation and grassroots of the party.