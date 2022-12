அடடே இவருமா.. பாஜகவில் நடிகர் சசிகுமார்! மாநில பதவி கொடுத்த அண்ணாமலை! கேசவ விநாயகத்துக்கு நன்றியாம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஏராளமான தமிழ் திரைப்படங்களில் துணை கதாபாத்திரங்களில் நடித்த சசிகுமார் சுப்ரமணிக்கு பாஜகவில் மாநில பொறுப்பை வழங்கி இருக்கிறார் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

பாரதிய ஜனதா கட்சியை தமிழ்நாடில் வளர்ப்பதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை கையில் எடுத்து செயல்படுத்து வருகிறது அதன் மாநில தலைமை. அதன் படி பிரபலமான நபர்களை கட்சியில் இணைத்து பதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பிற கட்சியினர் மட்டுமின்றி திரைத்துறை, சின்னத்திரை நடிகர்கள், விளையாட்டுத் துறையினர், சமூக வலைதள பிரபலங்கள் என பலரை பாஜகவில் இணைத்து முக்கிய பதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Actor Sasikumar Subramani, who has played supporting roles in many Tamil films, has been given state posting in the BJP by Tamil Nadu BJP president Annamalai.