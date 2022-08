கோவில் வருமானத்தை தொடாதீங்க.. நீங்கள் மதவெறி கொண்டவரா? கொதித்த பிடிஆர்.. விளக்கதோடு பதிலடி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கோவில் வருமானத்ததை தொடாதீங்க எனக்கூறிய ஹிந்து பெயர் கொண்ட நபரின் பதிவை சுட்டிக்காட்டி நீங்கள் அறிவற்ற மதவெறி கொண்டவர்களா? அல்லது வேண்டுமென்றே வகுப்புவாத வெறுப்பை தூண்ட முயற்சிக்கிறீர்களா?' என கேள்வி எழுப்பி அதற்கான பதிலை தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் நிதித்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். தமிழகத்தின் நிதி நிலை பற்றி பாஜகவினர் விமர்சனம் செய்வதற்கு தொடர்ந்து பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் கூட திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியதுபோல் பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்கவில்லை என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியதற்கு பழனிவேல் தியாகராஜன் விளக்கம் அளித்து இருந்தார்.

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீச்சு.. பாஜகவைச் சேர்ந்த 5 பேர் கைது!

English summary

Are you ignorant bigots pointing to a post by a Hindu name person who said don't touch temple income? Or are you deliberately trying to incite communal hatred?' Tamil Nadu Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan said.