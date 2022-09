எங்களை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களே! சூடம் காட்டும் ‘லட்டு’ கடை முதலாளிகள்! ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் மோதலால் ஹாப்பி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக கடந்த சில நாட்களாகவே எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு மற்றும் ஓபிஎஸ் தரப்பு மாறி மாறி வெற்றி தோல்விகளை சந்தித்து வரும் நிலையில், வெற்றி கொண்டாட்டங்களின் போது பட்டாசு மற்றும் லட்டுக்கள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவாதம் பெரும் புயலாக வீசத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கட்சி பொதுச் செயலர் பதவியை பழனிசாமி ஏற்க வேண்டும் என்பதில் அவரது தரப்பினர் உறுதியாக இருந்த நிலையில் அதற்கு சாதகமான நிகழ்வுகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

ஆனால் ஏற்கனவே முதல்வர் பதவி முதல்வர் வேட்பாளர் பதவி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி என அடுத்தடுத்து விட்டுக் கொடுத்து வந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் தற்போது கட்சி பதவியையும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என முரண்டு பிடித்து வருகிறார்.

போடுங்கண்ணே வெடிய.. ஆதரவாய் வந்த தீர்ப்பு! எடப்பாடி ஹாப்பி அண்ணாச்சி! குதூகலமான அதிமுக தொண்டர்கள்!

English summary

For the past few days, the Edappadi Palanichami side and the OPS side have been having alternate victories and defeats regarding the AIADMK General Committee, but the traders are happy because the sale of crackers and laddus has increased during the victory celebrations.