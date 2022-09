தொடர் விடுமுறை..ஆயுதபூஜையை சொந்த ஊரில் கொண்டாட ஸ்பெஷல் பஸ்.. எங்கிருந்து எங்கே முழு விபரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தொடர்விடுமுறை வருவதை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர் செல்பவர்கள் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பாதிக்காமல் இருக்கும் வகையில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துறை அறிவித்துள்ளது. கோயம்பேடு, தாம்பரம் மெப்ஸ், பூந்தமல்லி பைபாசில் உள்ள பணிமனை ஆகிய 3 இடங்களில் இருந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் நெரிசல் இல்லாமல் பயணிக்க முன்பதிவு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காந்தி ஜெயந்தியான அக்டோபர் 2ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறது. அதனை தொடர்ந்து 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் ஆயுத பூஜை, மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

அக்டோபர் 1ஆம்தேதி முதல் 10ஆம் தேதி வரை அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலாண்டு விடுமுறையும் விடப்பட்டுள்ளது. அனைத்து கல்லூரிகளும் விடுமுறை அளித்துள்ளது. சனிக்கிழமை 1ஆம் தேதி அரசு விடுமுறை நாளாகும். 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வருகிற நிலையில் அக்டோபர் 3ஆம்தேதி மட்டும் வேலை நாளாக உள்ளது. அன்று ஒரு நாள் விடுப்பு அனுமதிக்கப்பட்டால் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவன பணியாளர்களுக்கு 5 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கிறது.

English summary

The transport department has announced that special buses will be run so that the people going to their hometown from Chennai do not get stuck in the traffic jam in view of the upcoming holiday. Special buses are operated from 3 places Koyambedu, Thambaram Meps and Panimmanai in Poontamalli Bypass. It has been informed that the public can make reservations to travel without congestion.