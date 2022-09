டீச்சர் ஆக ஆசையா? உடனே ஒரு அப்ளிகேஷனை போடுங்க - பி.எட். மாணவர் சேர்க்கைக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பி.எட் படிப்புக்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கு இன்று முதல் ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் 7 அரசு கல்லூரிகளும் 14 அரசு உதவி பெறும் பி.எட். கல்லூரிகளும் இயங்கி வருகின்றன. இந்த கல்லூரிகளில் இளநிலையில் கல்வியியல் (பி.எட்) படிப்புகளுக்கு 2,000க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் இருக்கின்றன.

இதில் தமிழ்/உருது, கணிதம், ஆங்கிலம், பொருளியல், வணிகம், அரசியல் அறிவு ஆகிய பாடப்பிரிவுகளின் கீழ் பி.எட் பட்டப்படிப்புக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

Students can apply online for admission to B.Ed course in Tamil Nadu from today. The Application ends on October 3. Ranks were released on October 6. B.Ed councilling starts on October 12.