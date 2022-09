ஓபிஎஸின் "அடிமடியிலேயே".. 25,000 பேர் - மதுரையில் சுற்றும் “பென்ஸ்” பஸ்கள்.. மாஸ் காட்டும் எடப்பாடி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்றதில் இருந்து இன்று முதல்முறையாக எடப்பாடி பழனிசாமி தென்மாவட்டங்களுக்கு சென்றுள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு கூட்டத்திற்கு தலா 25,000 பேரை கூட்டி பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த திட்டமிட்டுள்ள, எடப்பாடி தரப்பினர், மதுரை முழுவதும் இந்த பொதுக்கூட்டங்களை விளம்பரப்படுத்த பாரத் பென்ஸ் சொகுசு பேருந்துகளை உலாவ விட்டுள்ளனர்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக விவாதிக்க கடந்த ஜூன் மாவட்டச் செயலாளார்கள் கூட்டம் அதிமுக தலைமையகத்தில் கூட்டப்பட்டது. அப்போது ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் இடையே வெடித்த மோதல் இன்று வரை தொடர்ந்து வருகிறது.

அதன் விளைவாகவே முதல் பொதுக்குழுக் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு ஜூலை 11ம் தேதி இரண்டாவது பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டி தன்னை பொதுச்செயலாளராக மகுடம் சூட்டிக்கொண்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அக்டோபர் 9ஆம் தேதி திமுக பொதுக்குழு! தலைவர் -பொதுச்செயலாளர்-பொருளாளர் பதவிகளுக்கு தேர்தல்!

English summary

Edappadi Palaniswami went to the southern districts for the first time since taking office as AIADMK Interim General Secretary, the EPS party is planning to hold huge public meetings with 25,000 people for each meeting.