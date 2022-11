இதனால் தான் இல.கணேசன் வீட்டுக்கு போகல.. ‘பாஜகவினரை துன்புறுத்தியவர்’.. போட்டு உடைத்த அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக தொண்டர்களை துன்புறுத்திய மாநிலத்தின் முதல்வர் மம்தா கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் இல்லாததால் இல.கணேசன் இல்ல நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளவில்லை என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

மணிப்பூர் ஆளுநரும், மேற்கு வங்க பொறுப்பு ஆளுநருமான இல.கணேசனின் இல்ல விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

இந்த விழாவிற்கு அழைப்பு விடுத்தும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும், தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியும் கலந்து கொள்ளாதது விவாதங்களை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், அதுகுறித்துப் பேசியுள்ள அண்ணாமலை, இல.கணேசன் இல்ல விழாவிற்கு சென்று இருப்பேன். ஆனால் அந்த விழாவிற்கு மம்தா பானர்ஜி வந்ததால் அங்கே செல்லக்கூடாது என்ற எண்ணமும் இருந்தது எனத் தெரிவித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

English summary

TN BJP President Annamalai's non-participation in the ceremony of Manipur Governor La. Ganesan caused controversy. In this case, Annamalai, who has spoken about it, has said that he does not want to participate in the program attended by Mamata Banerjee.