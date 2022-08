திமுக கூட்டத்துக்கு ஆட்சேர்க்கும் பள்ளி கல்வித்துறை.. பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பரபர விமர்சனம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுகவின் கூட்டங்களுக்கு மக்களை அழைத்து செல்ல பள்ளி பஸ்களை கொடுக்க சுற்றறிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை திமுகவின் கூட்டங்களுக்கு ஆட்பிடிப்பு வேலை செய்வதுதான் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் முதன்மை பணியா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு திட்ட பணிகளை துவங்கி வைப்பதோடு, நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க உள்ளார்.

அரசியல் ரீதியாக கொங்கு மண்டலத்தை திமுகவின் கோட்டையாக மாற்றும் நோக்கத்தில் தான் இந்த பயணத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

English summary

