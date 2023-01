திராவிட நாடு கோரியவர்களை தமிழ்நாடு என்றழைக்க வைத்துள்ளோம்.. எங்கள் மாஸ்டர் பிளான் இது.. கனல் கண்ணன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திராவிட நாடு என்று கூறியவர்களை தமிழ்நாடு என்று கூற வைத்ததே பாஜகவின் மாஸ்டர் பிளான் என்று திரைப்பட சண்டை பயிற்சியாளர் கனல் கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் இது தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்து நாடு என்றும், திராவிட மண் அல்ல என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

"உலகப் புகழ் பெற்ற திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் முன் இருக்கும் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னவரின் சிலை என்றைக்கு உடைக்கப்படுகிறதோ அன்றுதான் ஹிந்துக்களின் உண்மையான எழுச்சி நாள்" இப்படி சில மாதங்களுக்கு முன் திரைப்பட சண்டை பயிற்சியாளர் கனல் கண்ணன் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து பெரியார் சிலை குறித்து அவதூறு கருத்து தெரிவித்த கனல் கண்ணன் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், சண்டை பயிற்சியாளர் கனல் கண்ணனை புதுச்சேரியில் வைத்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

stunt director Kanal Kannan has said that the BJP's master plan in Tamil Nadu Controversy. He also said that this is not only Tamil Nadu, but a Hindu country and not a Dravidian land.