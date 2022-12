வெளுத்துடுச்சு சாயம்.. மோடி பிம்பம் + மாறிய காலம்.. கப்சிப் மோடில் பாஜக.. ஒரே போடு.. யார்னு பாருங்க

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடந்து முடிந்த ஒரே ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தோல்வியையும், 6 சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டுமே பாஜக வென்று இருக்கிறது... ஆனால், இந்த முடிவுகள் குறித்து பாஜகவினர் பேசுவதே இல்லையே ஏன் என்று முரசொலி கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.. அத்துடன், தோற்கடிக்க முடியாத கட்சி அல்ல பாஜக என்பதையே இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன என்றும் விமர்சித்திருக்கிறது முரசொலி.

உத்தரபிரதேசம் கட்டௌலி சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் ராஷ்டிரிய லோக்தளம் வேட்பாளர் மதன் பையா வெற்றி பெற்றுள்ளார்.. சட்டீஸ்கரில் பானுபிரதாப்பூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சாவித்திரி மனோஜ் வெற்றி பெற்றுள்ளார்..

ஒடிசாவில் பதம்பூர் தொகுதியில் பிஜு ஜனதா தளம் வேட்பாளர் பர்சா சிங் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.. ராஜஸ்தான் சர்தர்ஷாஹர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அணில் குமார் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

English summary

BJP is not an invincible party and this is the real situation now, says Murasoli