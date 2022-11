தப்புக் கணக்கு.. “அந்த ஐடியாவை அழிச்சிருங்க”.. எடப்பாடி & கோவுக்கு டெல்லி மேலிட தூதுவர்கள் அட்வைஸ்!

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியை பாஜக மேலிடம் சார்பில் சில முக்கிய புள்ளிகள் சமீபத்தில் சந்தித்துப் பேசியுள்ளனர். அப்போது, கடந்த தேர்தல் தொடர்பான டேட்டாவை காட்டி, பாஜக தலைமையின் விருப்பத்தை தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டி உள்ளனராம்.

பாஜக தலைமையின் விருப்பமான ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரை சேர்ப்பதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மறுப்பு தெரிவித்து வருகிறார். இதனால், பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர் ஈபிஎஸ் மீது அதிருப்தியில் இருந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பாஜக மேலிடத்தில் இருந்து சில முக்கிய புள்ளிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி அன் கோவை சந்தித்து சில முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Edappadi Palaniswami was recently met by some key leaders on behalf of BJP. At that time, they showed the data related to the last election and clearly indicated the will of Delhi. They also warned not to miscalculate that can win without BJP and TTV Dinakaran.