’அங்க’ ஏன் போறீங்க..நம்மகிட்ட வாங்க! அதிமுக நிர்வாகிகளை வளைக்கும் ‘தாமரை’! ஓட்டமாய் ஓடும் ர.ர.க்கள்!

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து அதிருப்தி காரணமாக நிர்வாகிகள் சிலர் திமுகவுக்கு தாவியுள்ள நிலையில் மேலும் பலர் செல்ல இருப்பதாகவும், திமுகவுக்கு செல்ல வேண்டாம் பாஜகவுக்கு வந்தால் உரிய மரியாதை கிடைக்கும் என 'முக்கியமான நிர்வாகி' ஒருவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், ஆனால் அவர்கள் பாஜகவுக்கு செல்ல மறுத்து விட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

முதல்வர் ஸ்டாலினின் கோவை பயணம் திமுகவினரை மிகுந்த உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. இதுவரை காணாத அளவு பிரம்மாண்டம் மிகப் பெரிய அளவில் தொண்டர் படை என மாஸ் காட்டினார் திமுக முக்கிய அமைச்சரான செந்தில் பாலாஜி.

பெயர், தொலைபேசி எண், ஆதார் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை என 55 ஆயிரம் உறுப்பினர்களை மாற்றுக் கட்சியில் இருந்து திரட்டி திமுகவில் இணைய வைத்த சம்பவம் தான் தற்போது தமிழக அரசியலில் பேசு பொருளாகி இருக்கிறத. இது எப்படி சாத்தியமானது என ஒரு புறம் யூகங்களும் பரபர ஆலோசனைகளும் நடைபெற்று வருகிறது.

