விடாமல் துரத்தும் ஜெ.மரணம்! முதல்வர் போடும் வளையம்! சிக்கப் போகும் சி.விஜயபாஸ்கர்! யார் சொல்றாங்க?

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் எடுக்கப்போகும் அந்த விசாரணை வளையத்தில் நிச்சயம் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரும் மேலும் சிலரும் தப்பிக்க முடியாது என்றுதான் தெரிகிறது என பெங்களூரு புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கும் முன்னர் உடல்நலக் குறைவால் சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், நீண்ட நாள் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் காலமானார்.

இந்நிலையில் ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்தேகம் எழுப்பிய நிலையில் அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இது குறித்து விசாரிக்க ஒரு நபர் ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தார்.

English summary

It seems that former Minister C. Vijayabaskar and some others will not be able to escape from the inquiry that Chief Minister Stalin is going to take regarding the death of former Chief Minister Jayalalithaa, said Bengaluru Pugazendhi