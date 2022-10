நயன்-விக்கி மட்டுமல்ல! வாடகை தாய் மூலம் குழந்தை பெற்ற சினிமா பிரபலங்கள் யார் யார்? நீளும் பட்டியல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் தம்பதியினர் வாடகை தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றது தற்போது பேசு பொருளாக மாறி இருக்கும் நிலையில் இதற்கு முன் பல சினிமா பிரபலங்கள் வாடகை தாய் மூலம் குழந்தை பெற்று வளர்த்தெடுத்து வருகின்றனர். இந்த பட்டியலில் ஷாருக்கான் முதல் பிரீத்தா ஜிந்தா என இந்திய பாலிவுட் பிரபலங்களை அதிகம் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

வாடகைத்தாய்.. நயன்தாரா - விக்னேஷ் விசாரணையில் மெகா ட்விஸ்ட்.. இனி எதுவுமே பண்ண முடியாது? பின்னணி

English summary

Nayantara Vignesh Sivan's adoption of a child through surrogate mother has become a topic of conversation. Indian Bollywood celebrities from Shah Rukh Khan to Preeta Zinta are featured in this list.