ஊர் விட்டு ஊர் சென்று.. வாலாட்டிய "சென்னை கேங்க் லீடர்".. துவைத்து தூர்வாரிய "ஆந்திரா கேங்ஸ்டர்ஸ்"

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: ஆந்திராவுக்கு சென்று மாஸ் காட்டிய சென்னையை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி ஒருவரை அடித்து துவைத்த அங்குள்ள ரவுடிகள், அவரை ரத்தக்கோரையுடன் ரயிலில் அனுப்பிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சென்ட்ரலில் உடம்பெல்லாம் ரத்தத்துடன் குத்துயிரும் கொலை உயிருமாக வந்திறங்கிய அவரை போலீஸார் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், இந்தச் சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீஸார் ஆந்திராவில் என்ன நடந்தது என்பது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

A famous Chennai-based history sheeter was beaten up brutally by Andhra mob and sent him on a train to Chennai. Police admitted him in hospital.