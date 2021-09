திருத்தணி, திருச்செந்தூர், சமயபுரம் கோவில்களில் இனி 3 வேளையும் அன்னதானம் - தொடக்கி வைத்த முதல்வர்

Chennai

சென்னை: முருகப்பெருமானின் இரண்டாம்படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்ரமணியசாமி ஆலயத்திலும் ஐந்தாம்படை வீடான திருத்தணியிலும் நாள்தோறும் 3 வேளையும் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தொடக்கி வைத்துள்ளார். இதே போல சக்தி பீடங்களில் முதன்மையான பீடமாக திகழும் திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலிலும் மூன்று வேளையும் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள ஆலயங்களில் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டத்தை கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா தொடங்கி வைத்தார். கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு பிற்பகல் நேரத்தில் அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான ஆலயங்களில் இந்த அன்னதானத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில் பழனி தண்டாயுதபாணி கோயில் ஆகிய இடங்களில் பக்தர்களுக்கு நாள் முழுவதும் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டத்தை 2012 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். இப்போது வரை அங்கு பக்தர்களுக்கு நாள் முழுவதும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

Chief Minister MK Stalin has initiated a program to provide alms 3 times a day at the Thiruchendur Subramaniasamy Temple, the second house of Lord Murugan and at Thiruthani, the 5th house. Similarly, the Trichy Samayapuram Mariamman Temple, which is one of the foremost Shakti Peethas, has started a scheme to provide alms three times a day.