’கவசம்’ முத்துராமலிங்கத் தேவரை வைத்து உருவான பஞ்சாயத்து! நேரடியாக மோதும் ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ்! பரபர அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் அதிகாரத்தை கைப்பற்றப் போவது யார் என்ற என்ற போட்டி கிட்டத்தட்ட இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி இருக்கும் நிலையில் தற்போது அதிமுகவில் முத்துராமலிங்க தேவரை மையமாக வைத்து புது வகையான மோதல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதில் நிச்சயம் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தரப்பு தீவிரமாக காய்களை நகர்த்தி வருகிறது.

சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் இருந்த பொருளாளர் பதவி பறிக்கப்பட்டது. மேலும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியும் பறிக்கப்பட்ட நிலையில், கட்சியிலிருந்தே ஓபிஎஸ் நீக்கப்பட்டார்.

இதனையடுத்து சிறு இடைவெளிக்குப் பிறகு தனது தரப்பில் ஏற்கனவே பொருளாளராக இருந்தவரும், மூத்த முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசனை புதிய அதிமுக பொருளாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

English summary

The race to win power in the AIADMK has almost reached its final stage. In this situation, a new kind of conflict has arisen in the AIADMK centering on Muthuramalinga Devar. The OPS EPS side is actively moving the pieces to ensure that it will be successful.