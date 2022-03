நீட் தேர்வு விலக்கு! முதல்படியில் நமக்கு வெற்றி! திருமண விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன தகவல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெறும் முயற்சியில் முதல்படியில் நாம் வெற்றிபெற்றிருக்கிறோம் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற அமைச்சர் கே.என்.நேரு இல்ல திருமண விழாவில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகம் நிச்சயம் விலக்கு பெறும் என்ற நம்பிக்கை தனக்கு உள்ளதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறார்.

தந்தை ஸ்தானத்தில் நின்று தம்பி மகனுக்கு திருமணம்! கே.என்.ராமஜெயத்தை நினைத்து உருகிய கே.என்.நேரு!

English summary

Cm Stalin says, Success for us in the first step in getting the NEET exemption