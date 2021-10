5 மாநில தேர்தல்கள்...வியூகம் வகுக்க அக் 26-ல் காங். பொதுச்செயலாளர்கள், மாநில பொறுப்பாளர்கள் கூட்டம்!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல்களுக்கான வியூகம் வகுக்க வரும் 26-ந் தேதி காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர்கள், மாநில பொறுப்பாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற உள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர் மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த 5 மாநிலங்களில் பஞ்சாப்பில் மட்டும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் உள்ளது.

ஆனால் பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸில் நிலவும் உட்கட்சி பூசலால் அக்கட்சி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்குமா? என்கிற கேள்விக் குறி எழுந்துள்ளது. மேலும் பஞ்சாப் தேர்தலில் தொங்கு சட்டசபைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக கருத்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

A meeting of Congress general secretaries and state incharges to be held on 26th October at AICC headquarters in Delhi to discuss strategy for the upcoming Assembly elections.