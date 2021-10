கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுமா? அதிகரிக்கப்படுமா? - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அக்டோபர் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குவதால் தமிழகத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த மே மாதம் முதல் கொரோனா வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது. கடுமையான ஊரடங்கு படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டது. வழிபாட்டுத்தலங்களில் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு கிழமைகளில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டது. ஆயுதபூஜை பண்டிகையை ஒட்டி பல தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

கோவில்களில் வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் வழிபட அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. உணவகங்கள் இரவு 11 மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதால் பொது இடங்களில் மக்கள் கூடுவது அதிகரித்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் மத கூட்டங்கள் நடத்தவும், அரசியல் கட்சி கூட்டங்கள் நடத்த அரசு தடை விதித்துள்ளது.

இந்தியாவிலேயே அதிக செல்வாக்கு கொண்ட முதல்வர்.. கருத்து கணிப்பில் முதலிடம் பிடித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

As the relaxed curfew in Tamil Nadu draws to a close on October 31, reports have surfaced that corona restrictions may be tightened in Tamil Nadu as the Diwali festival approaches. The Chief Minister is scheduled to hold consultations with MK Stalin's medical experts and district collectors today on curfew restrictions.