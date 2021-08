இந்தியை முதன்மைப்படுத்தும் மத்திய அரசுக்கு நீதிமன்றத்தின் இடிந்துரை: மார்க்சிஸ்ட் வரவேற்பு

Chennai

சென்னை: எம்.பி.க்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் உள்ளிட்டோர் மத்திய அரசு அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு கோரிக்கை தொடர்பாக எந்த மொழியில் கடிதம் அனுப்புகிறார்களோ, அதே மொழியில்தான் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் பதில் அளிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை நேற்று உத்தரவிட்டு இருந்தது.

தான் அனுப்பிய கடிதம் ஒன்றுக்கு மத்திய அரசு அதிகாரிகள் இந்தியில் மட்டுமே பதில் அனுப்பி இருந்தனர். எனவே ஆங்கிலம் அல்லது பிராந்திய மொழியில் பதில் அனுப்புமாறு மத்திய அரசை உத்தரவிட வேண்டும் என்று சு.வெங்கடேசன் எம்.பி தாக்கல் செய்த மனுவில் உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை இவ்வாறு கூறி இருந்தது.

The Marxist Communist Party (CPM) has welcomed the High Court order that the federal government should reply in the same language in which the states send letters