மிரட்டும் மாண்டஸ் புயல்: மாமல்லபுரத்தில் தானாக கடலுக்குள் செல்லும் படகுகள்.. பதறும் மீனவர்கள்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் நள்ளிரவு முதல் அதிகாலைக்குள் புதுச்சேரிக்கும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிற்கும் இடையே மாமல்லபுரம் அருகே கரையைக் கடக்க உள்ளது. புயல் காரணமாக தற்போதே கடல் சீற்றமாக காணப்படுகிறது.

வங்கக் கடலில் கடந்த 5 ஆம் தேதி உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலை கொண்டு இருந்தது.

மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நேற்று புயலாக வலுவானது. இந்த புயலுக்கு மாண்டஸ் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புயல் தீவிர புயலாக மாறியுள்ளது.

English summary

Cyclone Mantus is likely to make landfall near Mamallapuram between Puducherry and Sriharikota by midnight to early morning. The sea is currently rough due to the storm.