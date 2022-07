எத்தனை கொலை நடந்திருக்கு? தட்றோம்.. தூக்குறோம்.. உள்ளே வெக்கிறோம்.. திமுகவுக்கு மாஜி வார்னிங்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எத்தனை வழக்கு போட்டாலும் அதை சந்திக்க அதிமுகவுக்கு தைரியம் உள்ளது, திமுகவோடு சேர்ந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் வேலை செய்கிறார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம்சாட்டினார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்த பிரச்சினை மோசமான நிலையில் இரு தரப்பினர் வெவ்வேறு வழக்குகளை உச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றங்களில் தொடுத்துள்ளனர்.

இரட்டை தலைமைதான் வேண்டும் என கூறி அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான "நமது அம்மா"வின் ஆசிரியராக இருந்த மருது அழகுராஜ், அந்த பதவியிலிருந்து விலகினார்.

பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பிரச்சனை செய்ய ஓபிஎஸ் சதி..டிஜிபி அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பு கேட்ட ஜெயக்குமார்

English summary

EX Minister Jayakumar says that we will come to power , at that time we will reinvestigate murder cases happened in DMK regime.