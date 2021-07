ஆஹா.. என்ன இப்படி இறங்கிட்டாங்க.. தியேட்டர் மாறியே.. 'தினமும் ரெண்டு ஸோ'. மாறிய தொலைக்காட்சிகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தியேட்டர் போல் தொலைக்காட்சிகள் இப்போது மாறிவிட்டன. ஒரே படங்களை திரும்ப திரும்ப தினமும் ஓட்டத் தொடங்கி விட்டன

குறிப்பாக விஜய் சூப்பர், கலர்ஸ் தொலைக்காட்சி, ஜி திரை போன்றவை தியேட்டர்களை போல் தினமும் குறிப்பிட்ட படங்களையே சலிக்காமல் ஓட்டி வருகின்றன.

கடந்த 2019 மார்ச் வரை தியேட்டர்கள் தான் சினிமாக்களின் பிறப்பிடமாக இருந்தது. மக்கள் ஆர்வமுடன் தியேட்டர்களுக்கு சென்று படங்ளை பார்த்து ரசித்து வந்தனர்.ஆனால் கொரோனா தியேட்டர்களை காலி செய்துவிட்டன. கிட்டத்தட்ட 8 மாதங்கள் தியேட்டர்கள் திறக்கப்படவில்லை.

English summary

colours , vijay super, zee thirai and tamil Televisions like theater have changed now. The same images have started to flow again and again.