மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு 'குட் நியூஸ்' சொன்ன தமிழக அரசு.. 3% உயர்வு.. 2 மாத நிலுவைத்தொகை உடனே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மின் வாரிய தொழிலாளர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலைப்படி 3 சதவிகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசின் மின் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

மின் வாரிய ஊழியர்களுக்கு கடந்த ஜூலை மாதம் 1 ஆம் தேதி முதல் அடிப்படை ஊதியத்தில் 3% அகவிலைப்படி உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை உயர்த்தப்படும். அந்த வகையில், ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு வந்த அகவிலைப்படி 31 சதவிகிதமாக இருந்த நிலையில், தற்போது 3 சதவிகிதம் உயர்ந்து 34 சதவிகிதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 30-ஆம் தேதி வரை கணக்கிடப்பட்டு 2 மாதத்திற்கான நிலுவைத்தொகை உடனடியாக வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Electricity Board has announced a 3 percent increase in dearness allowance to EB workers and officers. It has been announced that EB employees will be given a 34% DA with effect from 1st July.