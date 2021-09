பேருந்து பயணங்கள்.. மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்து இருக்கும் தமிழகம்!

Chennai

சென்னை : பேருந்துகளில் பயணிப்போர் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக அரசுப் பேருந்துகளில் பயணிப்போர் எண்ணிக்கை 2020 முதல் 2021 வரை மிகவும் குறைந்துள்ளது. கொரோனா காரணம் என்றாலும் , மக்களிடையே அதிகரித்த தனிநபர் வாகனப்பெருக்கம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் தற்போது பொது போக்குவரத்தை விரும்புவதில்லை. பெரும்பாலான மக்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் பயணிப்பது விரும்புகிறார்கள். இதன் காரணமாக பேருந்தில் பயணம் செய்பவர்கள் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்து விட்டது.

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டுகளில் பேருந்து போக்குவரத்து பயணம் என்பது பெரும்பாலானவர்களின் தேர்வாகவே இருந்தது. ஆனால் காலம் செல்லச் செல்ல எல்லோரும் இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டினார்கள். அதனால் இருசக்கர வாகன விற்பனையில் நான்கு சக்கர வாகன விற்பனையும் அதிகரித்தது .

