நெருங்கும் தீபாவளி.. சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு வெளியாகுமா? சொந்த ஊருக்கு செல்வோர் எதிர்பார்ப்பு

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்கு சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு முன் பதிவில்லாத ரயில்கள் இயக்கப்படுமா என்று பயணிகளிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது. முன்பதிவு செய்யப்படும் சிறப்பு ரயில்களையும் அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் சொந்த ஊரில் தீபாவளி கொண்டாட விரும்பும் மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

பண்டிகைகளை சொந்த ஊரில் கொண்டாடினால்தான் சந்தோஷம். அதுவும் தீபாவளி, தை பொங்கல் பண்டிகைகளை சொந்த ஊரில் கொண்டாடவே பலரும் விரும்புவார்கள். வேலை செய்யும் இடங்களில் இருந்து அடித்து பிடித்து பஸ், ரயில்களில் சொந்த ஊர் செல்வார்கள்.

தீபாவளி பண்டிகை வரும் 24ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை அன்று வருகிறது. ஆகவே 21ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்றே சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்ய பலரும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

With the festival of Deepavali just a few days away, there is great anticipation among commuters whether pre-registered trains will be run from Chennai to southern districts to deal with the rush. People who want to celebrate Diwali in their hometown have also demanded that special trains to be booked should also be announced.